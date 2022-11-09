После сдачи Херсона: Россия готовится к обороне Крыма

Российские войска начали восстанавливать старые и рыть новые окопы на севере Крыма незадолго до официального объявления о сдаче Херсона Украине. Об этом сообщил аналитик OSINT Банджамин Питтет в своем Twitter-аккаунте.

«Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма», – написал он и опубликовал спутниковые снимки, на которых видны свежие траншеи возле контрольно-пропускного пункта «Джанкой» между Херсонской областью и Крымом, а также возле Армянска на северо-западе Крыма. Защитные укрепления строят и в Херсонской области, в районе поселка Новотроицкое на пути в Геническ, куда ранее переехала оккупационная администрация региона.

По словам аналитика, уже имеющиеся укрепления восстанавливают в районе КПП «Чонгар». Это видно при сравнении спутниковых снимков, сделанных в августе и в октябре. «Другие позиции видны по всему региону. Они строят крепость», – утверждает Банджамин Питтет.

По словам источников, Крым – не единственное место, оборону которого укрепляют. ЧВК «Вагнер» с октября возводит оборонительные сооружения в Луганской области, а недавно Минобороны Великобритании обнаружило их вокруг оккупированного Мариуполя.