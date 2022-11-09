В ВСУ предупредили: Россия может массированно ударить по Украине

Россия, вероятно, готовит массированный удар по Украине, накапливая ракеты, заявил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

"Вероятно, они накапливают какой-то запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что не оставил враг своих намерений рушить нашу критическую инфраструктуру", – сказал Игнат.

По данным украинского Генштаба, россияне ведут на юге страны активную воздушную разведку и наступают в Донецкой области.