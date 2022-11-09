Генштаб Украины не может ни опровергнуть, ни подтвердить уход России из Херсона

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не может подтвердить или опровергнуть выход российских войск из Херсона. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, сообщают украинские СМИ.

"На данное время мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану. Ожидайте официальных сообщений Генерального штаба о ведении боевых действий ВСУ", - сказал Громов, подчеркнув, что за каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия украинских воинов.

По его словам, на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения россиян, нарушили его систему управления войсками и тем самым не оставили врагу другого выхода, как убежать.