АФФА о товарищеском матче «Карабаха» с «Тракторсази»

Товарищеский матч между « Карабах ом» и «Тракторсази» стал бы хорошим событием, но у обоих клубов очень плотный график, заявил директор футбольного клуба « Карабах » Эмрах Челикель, комментируя инициативу болельщиков в социальных сетях по проведению товарищеского матча с тебризским клубом.

«Мы выступаем как в национальном чемпионате, так и в Лиге конференций. Но вместе с тем мы, клуб «Карабах», хотели бы проведения этого матча. Если на зимних сборах «Тракторсази» также будет в Анталье, мы можем запланировать встречу там. Если же у «Тракторсази» будет другая инициатива, мы готовы рассмотреть ее», - сказал Челикель.

Начальник отдела по связям с прессой и общественностью ассоциации Фируз Абдулла же отметил, что АФФА не может выдвигать подобной инициативы, но если клубы договорятся между собой, может взять на себя функцию организатора.

Отметим, что «Карабах» и «Тракторсази» ранее встречались в товарищеском матче. Команды сыграли в Анкаре во время летних сборов в 2012 году. Встреча завершилась победой «Карабаха» со счетом 1:0.