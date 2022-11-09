Россия за последние несколько месяцев отправила в Украину более 500 сирийских боевиков для выполнения небоевых задач, в частности, для охраны объектов в Луганске и Донецке. Об этом со ссылкой на собственные источники в региональной разведке пишет британское издание Middle East Eye, специализирующееся на событиях на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

По данным источников, опытные боевики набраны из правительственных сирийских подразделений, которые Россия обучала для войны с оппозиционными силами и террористическими группировками в Сирии. Среди них есть представители 25-й дивизии сил специального назначения, которая известна как «Силы тигра», «Пятый корпус» и «Лива аль-Кудс». Эта дивизия состоит в основном из палестинских сирийцев.

Представитель сирийского правительства отметил, что РФ завербовала их на войну в Украину через своих спецназовцев и ЧВК «Вагнер». По его словам, около 1000 сирийских бойцов прибыли в Россию для обучения, но лишь половина из них поехала в Украину.

Издание пишет, что уже есть сообщения о потерях сирийцев на востоке Украины, хотя они и не воюют на передовой. По данным Сирийской обсерватории по правам человека в Лондоне, с сентября погибли девять бойцов из «Лива аль-Кудс» и «Сил тигра». А в сирийском правительстве говорят, что число погибших в результате украинских бомбардировок составляет по меньшей мере 50 человек.