Офис Зеленского: армия России превращает Херсон в «город смерти»

Россия планирует превратить Херсон в «город смерти» с помощью скрытых мин и обстрелов с левого берега Днепра. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

Он обвинил Россию в том, что она заминировала все в городе: от квартир до канализации. Также, по информации украинских военных, россияне планируют обстрелять Херсон с другой стороны Днепра.

«РФ хочет превратить Херсон в «город смерти». Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит «русский мир»: пришли, ограбили, отпраздновали, убили «свидетелей», оставили руины, ушли», - написал Михаил Подоляк.

В России не прокомментировали это сообщение.