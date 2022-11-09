Китай испытал новый тип ядерного реактора
Китай провел первое в своем роде испытание жидкоториевого ядерного реактора, которому не нужна вода для охлаждения. Об этом сообщают китайские СМИ.
Эксперты подчеркивают, что жидкий торий намного безопаснее, чем уран в реакторе, работающем на расплавленном соляном топливе. В реакторах на расплавах солей топливо находится в жидкой форме. Помимо этого, в таких реакторах обогащенный уран, ядерные отходы (актиниды) и торий могут использоваться вместе.
Реакторы на расплавах солей, использующие торий, через некоторое время вырабатывают собственное топливо. Таким образом, ресурсы тория могут использоваться в течение тысяч лет.
За помощью в реализации проекта по запуску таких реакторов Пекин обратится к Турции. Согласно отчету МАГАТЭ, 11% из 6,7 миллиона тонн мировых запасов тория находятся в Турции. Запасы тория в размере более 20 тысяч тонн, обнаруженные только в регионе Испарта-Аксу, удовлетворяют энергетические потребности Турции на 100 лет.
Уже сейчас ASO проводит работы по изготовлению прототипа реактора на расплавах солей при поддержке Министерства промышленности и TUBITAK совместно с FIGES Engineering. В сотрудничестве с TENMAK и TUBITAK также проводятся исследования реакторов на расплавах солей с использованием тория.