Китай испытал новый тип ядерного реактора

Китай провел первое в своем роде испытание жидкоториевого ядерного реактора, которому не нужна вода для охлаждения. Об этом сообщают китайские СМИ.

Эксперты подчеркивают, что жидкий торий намного безопаснее, чем уран в реакторе, работающем на расплавленном соляном топливе. В реакторах на расплавах солей топливо находится в жидкой форме. Помимо этого, в таких реакторах обогащенный уран, ядерные отходы (актиниды) и торий могут использоваться вместе.

Реакторы на расплавах солей, использующие торий, через некоторое время вырабатывают собственное топливо. Таким образом, ресурсы тория могут использоваться в течение тысяч лет.