В Израиле предсказали изменение мирового порядка

Борьба за сферы влияния, начатая на фоне войны в Украине, приведет к полному изменению стратегического баланса сил и изменению существующего мирового порядка. Такое мнение выразил аналитик израильской газеты The Jerusalem Post Салем Аль-Кетби.

«Действительно, многополярность постепенно выходит на международную арену. Мир больше не поддерживает американское лидерство. Усиливается даже склонность, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, к сотрудничеству с Китаем и Россией», - заявил аналитик.

Он прогнозирует раскол в Евросоюзе из-за военной и финансовой помощи Украине. «Скорее всего, мы увидим новую геостратегическую реальность, соответствующую состоянию дел в этом исторически значимом периоде», - написал Салем Аль-Кетби.

Аналитик также отметил, что из-за многих факторов новой глобальной политики происходят быстрые изменения глобального ландшафта. «Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что в Буркина-Фасо и Мали будут развеваться российские флаги», - подчеркнул он в статье.