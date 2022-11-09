Автомобильная компания продала завод в России за 1 евро и ушла с рынка

Японский производитель автомобилей Mazda Motors продал за один евро свою долю в заводе во Владивостоке и объявил об уходе из России, говорится в финансовом отчете компании за второй квартал.

«Компания приняла решение о передаче всей своей доли участия в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу «Соллерс» - нашего партнера по совместному предприятию. 24 октября 2022 г. мы подписали соглашение о передаче доли», - сообщила Mazda.

В «Соллерс» подтвердили информацию о сделке, но отметили, что сделка еще не закончена. Компания получит долю Mazda за символический 1 евро, однако по условиям соглашения у японского автоконцерна будет возможность выкупа своей доли в течение трех лет.

В Mazda оценивают убыток от ухода с российского рынка в 82 млн долларов. На совместном с «Соллерс» заводе выпускались седаны Mazda 6, кроссовер CX-5 и большой внедорожник CX-9.