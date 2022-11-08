Залужный: Украина вернула контроль еще над 12 населенными пунктами

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался подтвердить, что российские военные действительно покинули Херсон. При этом он заявил о том, что ВСУ вернули контроль над 12 населенными пунктами за последние сутки, пишет BBC.

"Предположительный отход из Херсона - это результат наших активных действий. Непосредственно на Херсонском направлении силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника. Тем самым не оставили врагу выхода, помимо бегства", - сказал Валерий Залужный.

С 1 октября продвижение, по словам главнокомандующего ВСУ, составило до 36,5 км вглубь позиций противника, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

Валерий Залужный подчеркнул, что сейчас не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о заявленном выводе российских войск из Херсона. Пока украинские военные не видят признаков реального вывода войск из города. ВСУ продолжают наступление в соответствии с собственным планом.