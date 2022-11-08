Откуда взялись тысячи грузовиков на азербайджано-российской границе?

Отдел информации 16:35

Перед таможенными пунктами пропуска между Азербайджаном и Россией вновь образовалась многокилометровая очередь из грузовиков. Базирующаяся в Стамбуле Международная ассоциация перевозчиков сообщила, что в очереди для пересечения границы с Россией в настоящий момент ожидают водители около 3 500 автомобилей. Очередь протянулась от границы с Россией до Хачмаза.

На азербайджано-российской границе и раньше возникали длинные очереди грузовиков, правда, фиксировались они в основном в пиковые моменты экспорта азербайджанской сельхозпродукции в Россию и возникали, главным образом, из-за низкой пропускной способности пограничных КПП. И хотя недавно российская сторона расширила переходы через пункт пропуска Яраг-Казмаляр на границе Дагестана с Азербайджаном, проблема остается нерешенной. Предполагается, что до конца 2022 года на территории пункта пропуска Яраг-Казмаляр будут созданы дополнительно десять полос движения, которые позволят пропускать до тысячи машин в сутки. Также в этом месяце планируется заключение контрактов между Азербайджаном и Россией на проектирование пограничных пунктов пропуска Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя, которые, предположительно, сдадут в эксплуатацию до конца 2025 года. После реализации этих проектов ожидается, что общая пропускная способность КПП на российско-азербайджанской границе составит более 1,4 тысячи транспортных средств в сутки, а товарооборот между двумя странами вырастет почти в полтора раза. На днях Андрей Яцкин, первый заместитель председателя Совета Федерации России, совместно с сенаторами Эдуардом Исаковым и Александром Брыскиным посетили в сопровождении дагестанской делегации все три автомобильных пункта пропуска на границе Дагестана с Азербайджаном - Яраг-Казмаляр, Ново-Филя и Тагиркент-Казмаляр.

«Одной из проблемных тем являлся вопрос оформления и реконструкции пунктов пропуска, проходящих через Республику Дагестан, - сказал журналистам Яцкин после инспекции. - Сегодня мы посетили все эти три пункта пропуска, проблем на каждом хватает. Понимаю, что обстановка связана с санкционным давлением, а также с увеличением количества грузов, особенно скоропортящихся, из дружественных стран. Очевидно, что нагрузка, в первую очередь, ложится на автотранспорт. По итогам нашего выезда мы подготовим отчет председателю Совета Федерации. Все пункты пропуска - это общая задача решения развязки наших коридоров «Север - Юг» и «Запад - Восток», в контексте которого Дагестан имеет мощный транзитный потенциал. И поскольку я как первый вице-спикер Совета Федерации курирую Северо-Кавказский Южный Федеральный округ, то прибыл сюда с делегацией Комитета. Сказать, что будет сделано все и сразу, значит, сказать неправду. По плану пункты пропуска Тагиркент и Филя должны быть запущены в 2026 году, на Яраге более продвинутая обстановка, есть подрядчик, есть сроки, предварительно нам заявляют, что в третьем квартале 2023 года пункт будет готов». Министерство транспорта России сообщает, что из-за очередей на границе изменено направление движения грузовых автомобилей в пункте Яраг-Казмаляр. «В связи с увеличением количества большегрузных автомобилей, следующих из Азербайджана в РФ, с 00:00 5 до 17 ноября временно изменена схема движения в автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр, - говорится в заявлении министерства. - Для пропуска автомобилей на въезд в Россию задействованы все шесть полос движения для грузового транспорта. Для выезда фур с территории РФ в Азербайджан рекомендуется использовать соседний пункт пропуска Тагиркент-Казмаляр. Оформление грузовых автомобилей на его территории осуществляется по двум полосам на въезд и двум полосам на выезд».