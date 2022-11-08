Сборная Азербайджана по парадзюдо стала чемпионом мира

Паралимпийская сборная Азербайджана по дзюдо стала чемпионом мира.

Соревнования проходили во Дворце спорта имени Гейдара Алиева. В командном первенстве наша команда в составе Исмаила Мурадова, Намика Аббаслы, Гусейна Рагимли, Закира Муслимова, Ильхама Закиева и Кенана Абдуллаханлы заняла 1-е место.

Сборная Азербайджана поочередно победила Грузию, Узбекистан, Казахстан и Турцию, впервые в истории завоевав золото командного чемпионата мира.

Ранее в личных соревнованиях Ильхам Закиев (свыше 90 кг) стал серебряным призером, Намик Аббаслы (73 кг), Шахана Гаджиева (48 кг) и Ханым Гусейнова (70 кг) - бронзовыми.