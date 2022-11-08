В Украине арестовали известного российского пропагандиста
Служба безопасности Украины задержала пропагандиста с российского телеканала Russia Today, который распространял в Евросоюзе фейки о войне. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Имя арестованного не называется, однако известно, что вместе с ним задержали его сожительницу. По данным ведомства, для распространения фейков неназванный журналист использовал свои каналы на YouTube и Telegram, общая аудитория которых составляла около полумиллиона подписчиков.
"В сообщениях и сюжетах иностранец поддерживал вторжение РФ и оправдывал ее военные преступления против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов. Также он распространял дезинформацию с фронта и призывал страны ЕС ограничить помощь Украине", - сказано в сообщении СБУ.
Правоохранители выяснили, что он прибыл в Украину до войны и поселился в Черниговской области, где после начала военных действий начал выполнять "редакционные задачи RT". К своей работе он привлекал сожительницу, она помогала ему монтировать сюжеты для зарубежных зрителей.
Обоим задержанным могут предъявить обвинения по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц).
Также правоохранители сообщили об аресте двух деятелей российской пропаганды, работавших в Днепропетровской области, - уроженке украинского города Покров и жителя Новомосковска. Женщина проходит по ст. 111-1 (коллаборационизм), а мужчина - по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).