В Украине арестовали известного российского пропагандиста

Служба безопасности Украины задержала пропагандиста с российского телеканала Russia Today, который распространял в Евросоюзе фейки о войне. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Имя арестованного не называется, однако известно, что вместе с ним задержали его сожительницу. По данным ведомства, для распространения фейков неназванный журналист использовал свои каналы на YouTube и Telegram, общая аудитория которых составляла около полумиллиона подписчиков.

"В сообщениях и сюжетах иностранец поддерживал вторжение РФ и оправдывал ее военные преступления против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов. Также он распространял дезинформацию с фронта и призывал страны ЕС ограничить помощь Украине", - сказано в сообщении СБУ.