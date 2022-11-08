Посла Украины вызвали в МИД Узбекистана

В сообщении говорится, что «до посла Украины доведена серьезная озабоченность в связи с распространенным в средствах массовой информации необоснованным заявлением представителя Министерства обороны Украины о якобы поставках продукции двойного назначения в обход действующих санкционных ограничений».

В МИД Узбекистана 10 ноября прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Украины Николаем Дорошенко, сообщает пресс-служба узбекского МИД.

В МИД Узбекистана подчеркнули недопустимость распространения украинской стороной в СМИ недостоверных сведений, касающихся Узбекистана. При этом в МИД заявили о готовности при поступлении официальных обращений украинской стороны изучить интересующие вопросы и представить объективную информацию.

Поводом для вызова украинского посла в узбекский МИД стали заявления представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, который 31 октября в интервью итальянскому изданию La Repubblica назвал Узбекистан среди стран, помогающих России избежать западных санкций.