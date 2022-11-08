Мероприятие началось с минуты молчания в память погибших за территориальную целостность Азербайджана. Поприветствовав участников мероприятия, председатель совета директоров «Азерлотерея» Зафер Реисоглу начал свое выступление с сюрприза для студентов, обучающихся в Турции. Он пригласил членов семей студентов в зал, где проходило мероприятие: «Мы решили, что в День Победы наши дорогие студенты должны увидеться с вами, чтобы и вы, и мы отметили этот великий день вместе. Большое спасибо за то, что приняли наше предложение, за то, что сделали своим детям этот сюрприз и приехали сюда на встречу с ними».

После выступила Гюльнара Сафарова, жена шехида лейтенанта Хикмета Сафарова: «Хочу выразить свою благодарность всем, кто выдвинул эту прекрасную инициативу в преддверии Дня Победы и посодействовал ее осуществлению, во главе с Demiroren Holding, ОАО «Азерлотерея», Общественному объединению поддержки семей шехидов «Зафар».

«Мой отец хотел видеть меня и братьев образованными», - сказал Анар Керимов, сын шехида майора Сил специального назначения Азербайджана Тофика Керимова, подчеркнув, что поддержка, оказываемая ему в получении образования, важна для него: «Как бы ни была прекрасна университетская жизнь, есть и сложные моменты. Благодарю ОАО «Азерлотерея» за то, что оно рядом с нами и поддерживает нас в преодолении этих трудностей».

Социальный проект, реализуемый в результате сотрудничества ОАО «Азерлотерея» с Министерством науки и образования, а также Общественным объединением поддержки семей шехидов «Зафар», в настоящее время охватывает 66 человек, из которых 59 учатся в Азербайджане, 7 - в Турции. В рамках проекта покрываются расходы на обучение и проживание детей шехидов, получающих образование в государственных вузах Турции, а также расходы на проживание детей шехидов, получающих высшее образование в Азербайджане. Стипендиальная программа ОАО «Азерлотерея» будет распространяться на детей шехидов, желающих получить высшее образование в государственных вузах Азербайджана и Турции, и в последующие годы.