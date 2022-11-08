Украина берет под огневой контроль дороги в Крым

Речь идет о трассах Херсон – Армянск, Херсон – Мелитополь и Мелитополь – Джанкой. По этим трассам Россия снабжает свои войска на юге Украины и в Крыму. Кроме самих путей снабжения, украинская армия сможет с помощью дальнобойной артиллерии доставать до российских складов боеприпасов и объектов материально-технического обеспечения на полуострове.

Уход российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области позволит Вооруженным силам Украины взять под огневой контроль «сухопутный мост» в Крым – перешеек, который находится примерно в 100 км от Херсона, пишет Financial Times.

По словам советника Минобороны Украины Сергея Кузана, Херсонская область «стратегически важна с военной точки зрения, поскольку она дает нам огневой контроль над дорогами из Крыма, которые россияне используют в качестве линий снабжения». «Это будет очень большой удар по российским силам», – прогнозирует он.

Несмотря на объявленный вывод российских войск с правого берега Днепра, по словам Кузана, «их лучшие наземные силы остались» вокруг Херсона, а артиллерия, переброшенная на восточную сторону Днепра, может доставать до линии фронта.

Между тем освобождение Херсона не предоставит Украине возможность сразу начать масштабное наступление на Крым, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника. Он отмечает, что проход в Крым для ВСУ будет затруднен укрепленными оборонительными рубежами на границе с полуостровом.