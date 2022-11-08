В России задержали депутата Ихтияра Мирзоева
Задержан депутат Ихтияр Мирзоев - владелец сгоревшего в Костроме кафе «Полигон», пишут российские телеграм-каналы.
Отмечается, что Мирзоев является владельцем костромского кафе, в котором произошел пожар, унесший жизни 13 человек.
Ранее сообщалось, что виновником пожара в ночном клубе-кафе «Полигон» в российской Костроме мог стать 23-летний Станислав Ионкин, который в августе вернулся с войны в Украине.
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