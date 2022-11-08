Лондон поставит Киеву ракеты и зимнюю форму

Премьер Великобритании Риши Сунак в четверг в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что Лондон поставит Киеву еще 1000 зенитных ракет и более 25 тыс. зимних комплектов для военных, пишут зарубежные СМИ.

«Премьер-министр подтвердил, что Великобритания продолжит предоставлять военную помощь, включая еще тысячу зенитных ракет и более 25 тыс. комплектов для военных на случай экстремально холодной зимы», - говорится в сообщении.