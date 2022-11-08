Армения заказала у Индии вооружения на 245 млн долларов

Два месяца назад Индия получила от Армении заказ на ракеты, реактивные снаряды и боеприпасы на сумму 245 миллионов долларов США, пишет индийская пресса.

В начале сентября между двумя странами было подписано несколько соглашений между правительствами. Армения подписала соглашение о закупке многоствольной ракетной установки «Пинака» (MBRL) наряду с другими системами. Поставка ракет «Пинака» в Армению является частью экспортного пакета нового оружия и пороха на сумму 245 миллионов долларов. Армянская армия в настоящее время разместила заказ на шесть дополнительных комплексов «Пинака». В рамках сделки Индия также поставит в Армению ряд противотанковых ракет и боеприпасы», - говорится в публикации.

Отмечается, что это не первый случай экспорта систем вооружения из Индии в Армению. Ранее в 2020 году Индия поставила четыре радара для обнаружения оружия Swati (WLR). Эти радары, разработанные для индийской армии, используются для отслеживания вражеских артиллерийских снарядов, минометов и ракет.