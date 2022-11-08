Украинские СМИ: Легко понять, что Азербайджан – союзник Украины
Попытки превратить Азербайджан в агрессора преследуют исключительно меркантильные интересы французов, вдохновленные армянской диаспорой, говорится в статье, опубликованной на сайте украинского «Пятого Канала».
«Возмутительно, что в мировой политсреде распространяются мысли о том, что армянский народ является жертвой в вопросе Карабаха. Особенно такую риторику поддерживают во Франции, которая достаточно скромно поддерживала Украину, постоянно оглядываясь на Москву. Теперь во Франции вполне закономерно и выгодно отвлеклись от проблем Украины и перешли на азербайджанский вопрос. А ведь местные политики мало заинтересованы в победе Украины, о чем свидетельствуют их высказывания и действия. Париж экономически и энергетически максимально зависит от России, и на фоне этого обстоятельства становится понятным стремление определенных сил в истеблишменте Франции к заключению «перемирия», пусть даже ценой сдачи Донбасса и Крыма. Но эти «миротворческие» инициативы остаются невостребованными из-за решимости руководства Украины добиваться деоккупации собственных территорий и отсутствия поддержки со стороны партнеров по ЕС. Поэтому французские парламентарии, лоббирующие интересы крупных корпораций, решили сместить фокус внимания Евросоюза с российской агрессии на Азербайджан. Между тем и исторические отношения Азербайджана и Украины и азербайджанская помощь Киеву легко дают понять, кто выступает агрессором, кто союзником пострадавшей стороны», - отмечается в публикации.