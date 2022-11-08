Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 19:04

Америка продолжает подсчитывать голоса избирателей на промежуточных выборах в Конгресс, и, возможно, на это у нее уйдет еще несколько дней. Однако некоторые важные выводы этой кампании уже можно сделать. Палата представителей конгресса, скорее всего, окажется в руках республиканцев, что было ожидаемо. Для демократов политический климат этого года был плох с самого начала. В апреле Джон Ансалон, ведущий полстер Джо Байдена в 2020 году сказал в интервью Politico, что он видит для демократов «наихудшую окружающую среду за многие десятилетия».

Экономика, по словам демократов, была «поломана» из-за самой высокой за 4 десятилетия инфляции. Число занятых работников росло, и безработица скатилась до 3.5 процентов, но это не внушало слишком большого оптимизма потребителям, которые прежде всего обращали внимание на высокие цены на прилавках и цены у бензоколонок. Накануне промежуточных выборов республиканцы находились в чрезвычайно приподнятом настроении. Они свято верили, что Фортуна наконец-то приняла их сторону. С их уст не слетало слово «красная волна» (от цвета партии), которая, достигнув Капитолия, принесет им победу и в Палате представителей, и в Сенате. Но оказалось, что эта самая Фортуна повернулась к ним лишь полубоком. Республиканцы, хоть и получат большинство в Палате представителей, но оно окажется значительно меньше того, что они ожидали. Из 64 мест, которые здесь называют «конкурентными», 20 были выиграны демократами. Как пишет Washington Post, «это было неожиданными победами», и сейчас правящая партия вместо того, чтобы погрузиться в траур, празднует чуть ли не победу. Главное, полагают политические эксперты, в Палате демократам, возможно, удастся построить серьезные оборонительные сооружения с видами на дальнейшие выборы и одновременно погасить крикливый левый фланг партии, который нередко нарушал планы руководства партии и в Конгрессе, и в Белом доме. Кроме того, пока установлен почти полный баланс в Сенате. Там сейчас 48 демократам противостоят 49 республиканцев. Однако, чтобы получить большинство, республиканцам нужно получить 51 голос, а демократам достаточно сохранить свои 50 мест, чтобы сохранить прежнюю расстановку сил, поскольку дополнительный голос им даст вице-президент Камала Харрис, которая является председателем Сената. Но все решится лишь после второго раунда голосования в штате Джорджия 6 декабря, где ни один из кандидатов сейчас не набрал положенных 50 процентов голосов.

Разбор полетов еще предстоит впереди. Но похоже, что главной причиной, почему демократы не потерпели сокрушительного поражения, стало возмущение тем, что Верховный суд аннулировал закон Roe v Wade, что открыло дорогу к запрету абортов в половине штатов. Мера была принята в интересах консервативных республиканцев, что и вызвало гнев демократов, прежде всего, молодых. Вторая группа факторов связана с чудовищно агрессивной кампанией, которую вели приверженцы экс-президента Дональда Трампа и его группы MAGA (Make America Great Again). Они были уверены, что те кандидаты, которые будут пропихивать Трампа, победят. Но кукиш им с маслом. Около полутора десятков республиканцев, за которыми стоял лично Трамп, потерпели поражение, а многие получили значительно более низкие результаты, чем ожидалось. Неприятным сюрпризом, который не ожидали даже сами демократы, стала победа за место в Сенате от штата Пенсильвания Джона Феттермана над республиканцем Meхметом Озом, за которого Трамп бился особенно яростно. И даже внешне было видно, что альфа-самец американской нации поник головой. «Дональд Трамп стал главным проигравшим на этих промежуточных выборах», - пишет The New York Times. Как уже сообщал haqqin.az, Трамп намеревался 15 ноября выступить с «очень важным сообщением» в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго. Никто не сомневался, что он тогда объявит о своем участии в выборах 2024 года.

Но сейчас, по сообщению The Washington Post, после ночи разочарований для республиканцев многие помощники экс-президента и влиятельные республиканские бонзы советуют ему отменить свое выступление. Или, по крайне мере, перенести его на период после 6 декабря, когда пройдут последние выборы в Сенат в Джорджии. Впрочем, тогда ситуация может быть еще хуже для республиканцев. Отстаивающий свой пост демократ Рафаэль Уорнок опережает больше чем на 1 процент своего противника, футбольную звезду Хершелла Уокера. А если победит демократ, то, скорее всего, Сенат останется за демократами. В ходе выборов выявился и один очевидный победитель – губернатор штата Флорида республиканец Рон Десантис. Он прошел выборы как по маслу, положив противника на лопатки.