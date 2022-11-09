Столтенберг: Украина продемонстрировала способность освобождать свои территории

Уход российских войск с правобережной Херсонщины станет еще одной победой Украины в войне против РФ, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Риме.

Столтенберг отметил, что украинские силы продемонстрировали способность оттеснять российские войска и освобождать свои территории.

«Мы приняли во внимание объявление России об отступлении из Херсона. Мы должны посмотреть, как будет развиваться ситуация на месте в ближайшие дни. Но что очевидно - Россия находится под тяжелым давлением. Если они оставят Херсон - это будет еще одна победа Украины», - заявил генсек альянса.