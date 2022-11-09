Гянджинский суд вынес решение в отношении 7 обвиняемых по «Тертерскому делу»

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс по делу 7 обвиняемых по «Тертерскому делу» - Орхана Бабаева, Эмина Аибова, Заура Абдуллаева, Вели Халилова, Ниджата Рзаева, Ниджата Гулузаде и Ялчына Танрывердизаде.

Как сообщает haqqin.az, дело было возвращено следствию для повторного рассмотрения.

Еще одно решение по «Тертерскому делу» было вынесено в Гянджинском апелляционном суде. Суд отменил приговор Эмилю Алиеву, отбывшему 5 лет заключения, и вернул материалы по делу в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

В начале этого месяца Гянджинский апелляционный суд отменил приговор еще 11 лицам, проходящим по «Тертерскому делу» и направил их в суд первой инстанции.