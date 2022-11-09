США: Россия готовится испытать ядерную торпеду

В Соединенных Штатах думают, что Россия готовится испытать ядерную торпеду. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника.

Американские военные в последние недели наблюдали, как российские военно-морские корабли якобы готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды. Среди кораблей была замечена подлодка-носитель торпед "Посейдон" "Белгород". Испытания, по мнению экспертов, пока не удалось провести из-за "технических трудностей".

"Россия может попытаться испытать торпеду снова. Но вода в районе испытаний скоро начнет покрываться льдом", - сказал чиновник. Он подчеркнул, что это не означает готовность России взорвать ядерное устройство.