Си и Байден встретятся на саммите G20

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин встретятся 14 ноября на саммите G20 на Бали и обсудят войну в Украине, Тайвань и КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден и Си Цзиньпин обсудят "усилия по поддержанию и углублению линий связи между США и КНР, а также ответственному управлению конкуренцией". Помимо этого, они обсудят "ряд региональных и глобальных вопросов".

По словам пресс-службы, лидеры будут "работать вместе там, где интересы совпадают, особенно над транснациональными вызовами, затрагивающими международное сообщество".