Эрдоган поздравил Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Биньямина Нетаньяху с победой на выборах, после которой он вновь стал премьер-министром Израиля. Об этом сообщает INN.

«Поздравляю Вас с победой на выборах и верю, что новое правительство продолжит сотрудничество между странами во всех областях таким образом, чтобы принести мир и стабильность в наш регион», – написал в поздравительном письме глава Турции.