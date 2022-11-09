Инара Рафикгызы, судебный репортер 21:30

Иранские наркобароны создали сеть торговли героином на территории Азербайджана через WhatsApp и привлекли к ней местных наркокурьеров. Как сообщает из зала суда haqqin.az, суд над 28-летними бакинцами Сираджом Керимли и Ройялом Рагимовым, примкнувшими к иранской наркосети, завершен. Керимли и Рагимов были задержаны на 485-м километре автодороги Газах-Баку, на территории Гарадагского района, в ходе операции, проведенной 1 января текущего года сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками.

В ходе операции у обоих мужчин, а также в автомобиле, принадлежащем Рагимову, было обнаружено 12 килограммов героина и 10 килограммов метамфетамина. Следователи установили, что задержанные являются членами международной наркосети. Выяснилось также, что они организовали сбыт в стране крупных партий наркотиков, ввезенных контрабандой из Ирана. Следственными органами было установлено, что наркотики поступали от гражданина Исламской Республики по прозвищу «Яхья» (его настоящая личность следствию неизвестна), а также от других лиц. Обвиняемый Сирадж Керимли признал себя виновным. В своих показаниях он рассказал, что с Роялом Рагимовым они были друзьями и жили в одном районе. С «Яхьей» обвиняемый познакомился в соцсети Инстаграм, после чего поддерживал с ним связь через мессенджер WhatsАpp. У иранца Керимли приобретал героин для личного пользования, оплата за наркотики совершалась через банковскую карту.