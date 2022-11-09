Иранская наркосеть в Азербайджане через WhatsApp haqqin.az из зала суда
Иранские наркобароны создали сеть торговли героином на территории Азербайджана через WhatsApp и привлекли к ней местных наркокурьеров.
Как сообщает из зала суда haqqin.az, суд над 28-летними бакинцами Сираджом Керимли и Ройялом Рагимовым, примкнувшими к иранской наркосети, завершен.
Керимли и Рагимов были задержаны на 485-м километре автодороги Газах-Баку, на территории Гарадагского района, в ходе операции, проведенной 1 января текущего года сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками.
В ходе операции у обоих мужчин, а также в автомобиле, принадлежащем Рагимову, было обнаружено 12 килограммов героина и 10 килограммов метамфетамина. Следователи установили, что задержанные являются членами международной наркосети. Выяснилось также, что они организовали сбыт в стране крупных партий наркотиков, ввезенных контрабандой из Ирана.
Следственными органами было установлено, что наркотики поступали от гражданина Исламской Республики по прозвищу «Яхья» (его настоящая личность следствию неизвестна), а также от других лиц.
Обвиняемый Сирадж Керимли признал себя виновным. В своих показаниях он рассказал, что с Роялом Рагимовым они были друзьями и жили в одном районе. С «Яхьей» обвиняемый познакомился в соцсети Инстаграм, после чего поддерживал с ним связь через мессенджер WhatsАpp. У иранца Керимли приобретал героин для личного пользования, оплата за наркотики совершалась через банковскую карту.
По словам подсудимого, полиция арестовала его, когда он отправился забирать очередной «заказ». Керимли отметил, что Рагимов о наркотиках ничего не знал и просто подвез его. Отвечая на вопрос об обнаруженных в машине последнего 22 килограммах наркотиков, мужчина заявил, что изначально их в автомобиле не было. Он также отметил, что свои показания следствию давал под давлением.
Отметим, что в заявлениях, данных в ходе следствия, Керимли рассказал, что нуждался в деньгах и решил подработать наркокурьером в сотрудничестве с «Яхьей». Следователям подсудимый также сообщил, что Рагимов знал о перевозимых наркотиках.
Обвиняемый Ройял Рагимов рассказал на суде, что Сирадж был наркоманом, употреблял героин и иногда делился с ним. Но при этом ничего не говорил о том, откуда у него наркотики:«Сирадж ничего не сказал мне об иранце. В тот день он попросил меня отвезти его в Алят, что я и сделал. В моей машине наркотиков не было, обвинения ложны».
Отметим, что в ходе следствия Рагимов во всем признался и рассказал, как вместе с Керимли положил 22 килограмма наркотиков в свой автомобиль.
Решением суда Сираджа Керимли приговорили к семнадцати, а Ройяла Рагимова – к пятнадцати годам лишения свободы.