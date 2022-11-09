Российский политолог: ВСУ способны прорваться в Россию
Вооруженные силы Украины, которые обстреливают российские приграничные населенные пункты, способны перенести боевые действия на территорию РФ, считает российский политолог Ростислав Ищенко.
«ВСУ могут воспользоваться ситуацией и создать группировку «в 20-30 тысяч человек, которая начала бы движение прямо на Москву». По мнению политолога, из-за эффекта внезапности за одну ночь вполне можно ворваться в Белгород, Курск, Орел или Брянск. «За 7-8 часов колонна военной техники, если она пересечет границу в районе Глухова, дойдет до столицы при скорости 70 километров в час», - сказал он.