Макрон переводит экономику на военные рельсы?

Президент Франции Эммануэль Макрон представит новую доктрину национальной стратегии, которая предполагает подготовку страны к возможной войне. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам источников, доктрина будет продолжением документа, который приняли в 2017 году. Он включает в себя десять стратегических целей Франции для защиты своих интересов. Также в нем содержится пункт о военной экономике, но в нем не подразумевается «всеобщая милитаризация».

В новом дополнении Вооруженные силы Франции должны «скорректировать слабые места», власти же должны «переосмыслить свои стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка».

Ранее Эммануэль Макрон призвал мобилизовать оборонную промышленность и экономику на фоне войны в Украине.