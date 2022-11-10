«Израиль и Азербайджан должны начать совместную борьбу против Ирана» призыв авторитетного политика в Иерусалиме

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

В израильской прессе опубликована статья бывшего министра связи еврейского государства Айюба Кара о возникших напряженных отношениях между Азербайджаном и Ираном.

В статье, опубликованной экс-министром в издании World Israel News, Айюб Кара утверждает: одним из «врагов Исламской Республики», в адрес которого прозвучали недавно угрозы командующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, является Азербайджан.

Айюб Кара о новом этапе союзнических отношений Азербайджана с Израилем

Кроме того, Кара, подчеркивая агрессивные планы Тегерана, процитировал слова верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявившего 2 ноября в одной из передач национального телевидения, что «Исламская Республика победит Соединенные Штаты» и что лозунг «Смерть Америке!» скоро будет претворен в жизнь.

«В свете угроз со стороны Ирана - страны, которая в попытках подавить массовые протесты жестоко убивает и калечит своих граждан, Израиль должен поддержать своих союзников, одним из которых является Азербайджан», - пишет Айюб Кара.

Бывший израильский министр отмечает, что Азербайджан тесно сотрудничает с Израилем во многих областях.

«Имея общую границу с Ираном, азербайджанцы не только хорошо осведомлены об угрозах, исходящих  от теократического режима Исламской Республики, но и располагают достоверной и исчерпывающей информацией о злонамеренной и экстремистской деятельности Тегерана, - пишет Кара. - Обмен разведывательными данными с Азербайджаном является благом для Израиля и других стран, выступающих против агрессивной внешней политики Ирана».

В своей статье Айюб Кара пишет, что Иран, который, в частности, выступает против открытия Зангезурского коридора, поскольку, по его мнению, это приведет к ослаблению «иранской оси» на Южном Кавказе, провел недавно на границе с Азербайджаном масштабные учения, в которых отрабатывал элементы форсирования танками и другой тяжелой техникой азербайджанского берега реки Араз. Кара приводит мнение международных аналитиков, считающих, что со стороны Ирана эти учения были «предупреждающим сигналом» руководству Азербайджана.

По словам бывшего члена Кабинета министров Израиля, Азербайджан может оказать важную поддержку борьбе этнических азербайджанцев в Иране

Айюб Кара, занимавший в последнем правительстве Биньямина Нетанияху пост министра связи, напоминает израильтянам, что в годы оккупации в Агдаме и других захваченных Арменией городах дома азербайджанцев сносились и разбирались на части, а строительные материалы продавались иранцам.

«Важно отметить, что внутри Ирана этнические азербайджанцы, составляющие от 30 до 40 процентов населения Исламской Республики, подвергаются беспощадным репрессиям, - пишет Айюб Кара. – Это – одна из причин, по которой Азербайджан глубоко симпатизирует Израилю и его многолетней борьбе против иранской агрессии».

По словам бывшего члена Кабинета министров Израиля, Азербайджан может оказать важную поддержку борьбе этнических азербайджанцев в Иране. Кроме того, Айюб Кара пишет, что государство Израиль должно также поддерживать азербайджанцев в Иране. Он отмечает, что если Израиль и Азербайджан общими усилиями поддержат этнических азербайджанцев в Иране, то те, вместе с белуджами, туркменами и другими народами, наконец-то, смогут добиться независимости, которая еще больше ослабит муллократический режим.

«Пришло время прекратить болтать и начать действовать против Ирана, - пишет Айюб Кара, завершая статью в World Israel News. - Израиль и Азербайджан должны сделать это вместе. Такой шаг изменил бы положение Исламской Республики, которая пытается окружить Израиль, создавая базы своих прокси в Ливане, Сирии и Газе, а также поддерживая палестинские террористические группировки. Благодаря союзу с Азербайджаном Израиль получит собственную передовую базу непосредственно на границе с Ираном. Азербайджан является естественным, стратегическим союзником государства Израиль. Именно поэтому в декабре 2020 года, через несколько недель после окончания боевых действий и разгрома армянской армии, я побывал на освобожденных территориях Азербайджана и выехал на азербайджано-иранскую границу, дав тем самым понять, что мы больше не будем терпеть терроризм, спонсируемый Ираном, и вместе с Азербайджаном выступаем против иранской экспансии на Ближнем Востоке и во всем мире».