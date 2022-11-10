«Израиль и Азербайджан должны начать совместную борьбу против Ирана» призыв авторитетного политика в Иерусалиме
В израильской прессе опубликована статья бывшего министра связи еврейского государства Айюба Кара о возникших напряженных отношениях между Азербайджаном и Ираном.
В статье, опубликованной экс-министром в издании World Israel News, Айюб Кара утверждает: одним из «врагов Исламской Республики», в адрес которого прозвучали недавно угрозы командующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, является Азербайджан.
Кроме того, Кара, подчеркивая агрессивные планы Тегерана, процитировал слова верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявившего 2 ноября в одной из передач национального телевидения, что «Исламская Республика победит Соединенные Штаты» и что лозунг «Смерть Америке!» скоро будет претворен в жизнь.
«В свете угроз со стороны Ирана - страны, которая в попытках подавить массовые протесты жестоко убивает и калечит своих граждан, Израиль должен поддержать своих союзников, одним из которых является Азербайджан», - пишет Айюб Кара.
Бывший израильский министр отмечает, что Азербайджан тесно сотрудничает с Израилем во многих областях.
«Имея общую границу с Ираном, азербайджанцы не только хорошо осведомлены об угрозах, исходящих от теократического режима Исламской Республики, но и располагают достоверной и исчерпывающей информацией о злонамеренной и экстремистской деятельности Тегерана, - пишет Кара. - Обмен разведывательными данными с Азербайджаном является благом для Израиля и других стран, выступающих против агрессивной внешней политики Ирана».
В своей статье Айюб Кара пишет, что Иран, который, в частности, выступает против открытия Зангезурского коридора, поскольку, по его мнению, это приведет к ослаблению «иранской оси» на Южном Кавказе, провел недавно на границе с Азербайджаном масштабные учения, в которых отрабатывал элементы форсирования танками и другой тяжелой техникой азербайджанского берега реки Араз. Кара приводит мнение международных аналитиков, считающих, что со стороны Ирана эти учения были «предупреждающим сигналом» руководству Азербайджана.
Айюб Кара, занимавший в последнем правительстве Биньямина Нетанияху пост министра связи, напоминает израильтянам, что в годы оккупации в Агдаме и других захваченных Арменией городах дома азербайджанцев сносились и разбирались на части, а строительные материалы продавались иранцам.
«Важно отметить, что внутри Ирана этнические азербайджанцы, составляющие от 30 до 40 процентов населения Исламской Республики, подвергаются беспощадным репрессиям, - пишет Айюб Кара. – Это – одна из причин, по которой Азербайджан глубоко симпатизирует Израилю и его многолетней борьбе против иранской агрессии».
По словам бывшего члена Кабинета министров Израиля, Азербайджан может оказать важную поддержку борьбе этнических азербайджанцев в Иране. Кроме того, Айюб Кара пишет, что государство Израиль должно также поддерживать азербайджанцев в Иране. Он отмечает, что если Израиль и Азербайджан общими усилиями поддержат этнических азербайджанцев в Иране, то те, вместе с белуджами, туркменами и другими народами, наконец-то, смогут добиться независимости, которая еще больше ослабит муллократический режим.
«Пришло время прекратить болтать и начать действовать против Ирана, - пишет Айюб Кара, завершая статью в World Israel News. - Израиль и Азербайджан должны сделать это вместе. Такой шаг изменил бы положение Исламской Республики, которая пытается окружить Израиль, создавая базы своих прокси в Ливане, Сирии и Газе, а также поддерживая палестинские террористические группировки. Благодаря союзу с Азербайджаном Израиль получит собственную передовую базу непосредственно на границе с Ираном. Азербайджан является естественным, стратегическим союзником государства Израиль. Именно поэтому в декабре 2020 года, через несколько недель после окончания боевых действий и разгрома армянской армии, я побывал на освобожденных территориях Азербайджана и выехал на азербайджано-иранскую границу, дав тем самым понять, что мы больше не будем терпеть терроризм, спонсируемый Ираном, и вместе с Азербайджаном выступаем против иранской экспансии на Ближнем Востоке и во всем мире».