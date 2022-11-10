В статье, опубликованной экс-министром в издании World Israel News, Айюб Кара утверждает: одним из «врагов Исламской Республики», в адрес которого прозвучали недавно угрозы командующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, является Азербайджан.

В израильской прессе опубликована статья бывшего министра связи еврейского государства Айюба Кара о возникших напряженных отношениях между Азербайджаном и Ираном.

Кроме того, Кара, подчеркивая агрессивные планы Тегерана, процитировал слова верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявившего 2 ноября в одной из передач национального телевидения, что «Исламская Республика победит Соединенные Штаты» и что лозунг «Смерть Америке!» скоро будет претворен в жизнь.

«В свете угроз со стороны Ирана - страны, которая в попытках подавить массовые протесты жестоко убивает и калечит своих граждан, Израиль должен поддержать своих союзников, одним из которых является Азербайджан», - пишет Айюб Кара.

Бывший израильский министр отмечает, что Азербайджан тесно сотрудничает с Израилем во многих областях.

«Имея общую границу с Ираном, азербайджанцы не только хорошо осведомлены об угрозах, исходящих от теократического режима Исламской Республики, но и располагают достоверной и исчерпывающей информацией о злонамеренной и экстремистской деятельности Тегерана, - пишет Кара. - Обмен разведывательными данными с Азербайджаном является благом для Израиля и других стран, выступающих против агрессивной внешней политики Ирана».

В своей статье Айюб Кара пишет, что Иран, который, в частности, выступает против открытия Зангезурского коридора, поскольку, по его мнению, это приведет к ослаблению «иранской оси» на Южном Кавказе, провел недавно на границе с Азербайджаном масштабные учения, в которых отрабатывал элементы форсирования танками и другой тяжелой техникой азербайджанского берега реки Араз. Кара приводит мнение международных аналитиков, считающих, что со стороны Ирана эти учения были «предупреждающим сигналом» руководству Азербайджана.