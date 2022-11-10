США и Испания поставят Украине дополнительные системы ПВО

США завтра, 11 ноября, намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине. Ожидается выделение Киеву систем ПВО и ракет HAWK, пишут украинские СМИ.

Ранее премьер Великобритании Риши Сунак в четверг в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что Лондон поставит Киеву еще 1000 зенитных ракет и более 25 тыс. зимних комплектов для военных.

Тем временем Испания пообещала отправить Украине еще две системы противовоздушной обороны Hawk вдобавок к четырем, которые она отправила ранее, сообщает издание The Local со ссылкой на правительство Испании.