Байден отказался от встречи с Лавровым

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии, сообщили в пресс-службе Белого дома.

В Белом доме также развеяли слухи о том, что США якобы склоняют Киев к скорейшим переговорам с Москвой. «США не давят на Украину по вопросу переговоров с Россией, а консультируют Киев и оказывают ему поддержку», - отмечается в заявлении.