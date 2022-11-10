Накануне голосования в Сенате Франции по проекту резолюции, предусматривающей введение санкций против Азербайджана, в Париж один за другим съезжаются армянские официальные лица. Сначала в столицу Франции вылетел вице-спикер парламента Акоп Аршакян, а вслед за ним – глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По сообщению пресс-службы Министерства иностранных дел Армении, Мирзоян планирует встретиться со своей французской коллегой Катрин Колонна, а также другими официальными лицами.

Что же касается программы пребывания в Париже Акопа Аршакяна, то, по сообщениям армянских СМИ, он уже встретился со спикером французского Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

Как сообщается на сайте парламента Армении, в ходе встречи Аршакян, выразив признательность Брон-Пиве за теплый прием, поблагодарил Францию «за исключительную солидарность и поддержку Армении и армянского народа, противостоящих непростым вызовам».

Как уже сообщалось, 15 ноября Сенат Франции проголосует за проект резолюции, призывающий к введению против Азербайджана ряда санкций и предоставлению Республике Армения прямой военной помощи.

Сообщается, что над этим проектом работали шесть членов Сената от четырех парламентских фракций.