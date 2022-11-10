Накануне резолюции против Азербайджана в Париж слетелись армяне главное на этот час
Накануне голосования в Сенате Франции по проекту резолюции, предусматривающей введение санкций против Азербайджана, в Париж один за другим съезжаются армянские официальные лица. Сначала в столицу Франции вылетел вице-спикер парламента Акоп Аршакян, а вслед за ним – глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
По сообщению пресс-службы Министерства иностранных дел Армении, Мирзоян планирует встретиться со своей французской коллегой Катрин Колонна, а также другими официальными лицами.
Что же касается программы пребывания в Париже Акопа Аршакяна, то, по сообщениям армянских СМИ, он уже встретился со спикером французского Национального собрания Яэль Брон-Пиве.
Как сообщается на сайте парламента Армении, в ходе встречи Аршакян, выразив признательность Брон-Пиве за теплый прием, поблагодарил Францию «за исключительную солидарность и поддержку Армении и армянского народа, противостоящих непростым вызовам».
Как уже сообщалось, 15 ноября Сенат Франции проголосует за проект резолюции, призывающий к введению против Азербайджана ряда санкций и предоставлению Республике Армения прямой военной помощи.
Сообщается, что над этим проектом работали шесть членов Сената от четырех парламентских фракций.
Два автора проекта резолюции представляют Социалистическую партию, имеющую в Сенате большинство. В связи с этим, а также учитывая, что после недавних столкновений на азербайджано-армянской границе политический истеблишмент Франции вновь вернулся к агрессивной антиазербайджанской пропаганде, существует высокая вероятность того, что проект резолюции будет принят большинством.
В то же время, важно иметь в виду, что направленная против Азербайджана резолюция Сената Франции, даже если ее примут большинством голосов, будет носить исключительно рекомендательный, но никак не юридический характер. Для конкретной реализации призывов, содержащихся в резолюции Сената, необходимо решение правительства Франции.
В этой связи вполне вероятно, что групповой «слет» в Париж деятелей армянских политических кругов связан с их намерением пролоббировать проект антиазербайджанской резолюции среди членов Кабинета министров Франции.