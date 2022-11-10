Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился в Самарканде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает официальный сайт главы государства.

На встрече было подчеркнуто, что дружеские и братские отношения, основанные на союзнических отношениях между обоими странами, успешно развиваются во всех сферах.

Алиев и Эрдоган также обсудили ситуацию и вопросы безопасности в регионе, осуществили обмен мнениями по результатам сочинской встречи.