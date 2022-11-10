Алиев и Эрдоган обсудили ситуацию в регионе ОБНОВЛЕНО; ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился в Самарканде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает официальный сайт главы государства.
На встрече было подчеркнуто, что дружеские и братские отношения, основанные на союзнических отношениях между обоими странами, успешно развиваются во всех сферах.
Алиев и Эрдоган также обсудили ситуацию и вопросы безопасности в регионе, осуществили обмен мнениями по результатам сочинской встречи.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Узбекистан встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает агентство «Анадолу».
Встреча состоялась в Самарканде, где проходит IX Саммит Организации тюркских государств (ОТГ).