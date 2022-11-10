Зеленский оценил силу украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что силы государства находятся на уровне стран НАТО, поэтому он считает честным стремление Киева вступить в Североатлантический альянс.

«Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО», - подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, если путь Украины в альянс займет больше времени, чем страна может себе позволить, Киеву необходимы гарантии безопасности, чтобы иметь возможность достичь членства.