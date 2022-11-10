Иранскому строю и народу Ирана противостоят враги, и Тегеран должен быть готов к войне во всех областях, которые они (враги Ирана) называют комбинированной войной, заявил командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР Амир Али Хаджизаде.

«Сейчас мы ведем войну за безопасность, экономическую и политическую войну. Сегодня эта война представляет собой масштабную психологическую операцию против нашей нации, и враги хотят остановить наш прогресс», - сказал он.