Вучич удивлен уходу россиян из Херсона

«Я думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном, очевидно, что я ошибся. Нам это показывает, что мы сами должны создавать свое будущее, заботиться о нем. В военном смысле мы должны сами о себе заботиться, если хотим сохранить свой военный нейтралитет», - сказал Вучич.

7 ноября президент Сербии заявил, что битва за Херсон станет «решающей» в конфликте России и Украины, и сравнил ее по значению со Сталинградской битвой.