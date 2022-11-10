На юге Украины освобожден 41 населенный пункт, однако это освобождение достигнуто месяцами жесткой борьбы, сказал в видеообращении в четверг президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции – уже десятки. 41 населенный пункт освобожден», - сказал он.