Фуад Мурадов с польским госсекретарем договорились о совместных выступлениях польской и азербайджанской диаспоры

Рамиль Алиев, собкор 00:33

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова провели встречу с представителями азербайджанской диаспоры в Варшаве. Ф.Мурадов отметил успешное взаимодействие Госкомитета с диаспорой в сложные времена пандемии и Отечественной войны, рассказал о функционировании единого механизма взаимодействия азербайджанских общин за рубежом для достижения общих целей, привлек внимание к многогранной деятельности координационных советов и домов Азербайджана.

Затем были представлены широкий видеоотчет о направлениях деятельности комитета и реализованных им проектах, просветительские видеоролики. В свою очередь посол Aзербайджана в Польше Наргиз Гурбанова подчеркнула, что встреча азербайджанской общины накануне второй годовщины исторической Победы в Отечественной войне внесет вклад в укрепление солидарности азербайджанцев за рубежом. Координатор Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Восточной Европе, по Польше Фарид Джафаров рассказал о деятельности Совета азербайджанцев Польши и Дома Азербайджана в Варшаве. Затем был представлен отчет совета. В последние годы в деятельности диаспоры наблюдается интеграция в местное сообщество, успехи в области науки, образования и социальной сфере. Наряду с этим Ф.Мурадов призвал к повышению на информационных платформах.