Фуад Мурадов с польским госсекретарем договорились о совместных выступлениях польской и азербайджанской диаспоры
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова провели встречу с представителями азербайджанской диаспоры в Варшаве.
Ф.Мурадов отметил успешное взаимодействие Госкомитета с диаспорой в сложные времена пандемии и Отечественной войны, рассказал о функционировании единого механизма взаимодействия азербайджанских общин за рубежом для достижения общих целей, привлек внимание к многогранной деятельности координационных советов и домов Азербайджана.
Затем были представлены широкий видеоотчет о направлениях деятельности комитета и реализованных им проектах, просветительские видеоролики.
В свою очередь посол Aзербайджана в Польше Наргиз Гурбанова подчеркнула, что встреча азербайджанской общины накануне второй годовщины исторической Победы в Отечественной войне внесет вклад в укрепление солидарности азербайджанцев за рубежом.
Координатор Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Восточной Европе, по Польше Фарид Джафаров рассказал о деятельности Совета азербайджанцев Польши и Дома Азербайджана в Варшаве. Затем был представлен отчет совета.
В последние годы в деятельности диаспоры наблюдается интеграция в местное сообщество, успехи в области науки, образования и социальной сфере. Наряду с этим Ф.Мурадов призвал к повышению на информационных платформах.
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Польшу встретился с польским коллегой - государственным секретарем этой страны, полномочным представителем правительства по вопросам поляков за рубежом Яном Мичелом Дзедзичаком.
Государственный секретарь отметил, что азербайджано-польские отношения имеют исторические корни, что связи в экономической, торговой и гуманитарной сферах развиваются по восходящей, коснулся перспектив сотрудничества в области диаспоры, рассказал о проводимой правительством политике, связанной с поляками, проживающими за рубежом, а также вопросе их интеграции. Сообщив, что за рубежом проживают 22 миллиона поляков, Ян Мичел Дзедзичак выразил надежду, что налаживание сотрудничества между ними и азербайджанскими общинами будет полезным.
Председатель комитета, выразив государственному секретарю признательность за радушный прием, рассказал о функционирующих за рубежом домах Азербайджана и координационных советах, констатировав, что комитет проводит последовательную работу для увеличения их числа, представил подробную информацию о программах и проектах, осуществляемых комитетом для того, чтобы проживающая за рубежом молодежь не утратила связей с родиной, обстоятельно изучала культуру и историю Азербайджана. В последние годы все больше представителей азербайджанской молодежи направляются в Польшу как для получения образования, так и в поисках работы, председатель комитета говорил о значении пропаганды проживающим в этой стране каждым азербайджанцем, в особенности, молодежью и студентами, азербайджанской культуры, более активной интеграции азербайджанцев в польское общество.
Ф.Мурадов таже провел встречи с председателем Комиссии Сейма этой страны по связям с поляками за рубежом Робертом Тицкевичем и членами комиссии, руководителем Офиса по делам иностранцев Ярославом Шайнером и губернатором Мазовецкого воеводства Константином Радзивиллом.