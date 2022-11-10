Зеленский заявил о возможности переговоров

«Кроме ультиматумов, я ничего не слышал от действующего президента Российской Федерации», - сказал он в интервью CNN. – Но я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру. Такой, которая готова признать, что они оккупанты… Им нужно все вернуть. Земля, права, свобода, деньги. И самое главное справедливость».

«И пока я не слышал подобных заявлений от Российской Федерации – ни от Путина, ни от кого бы то ни было», - добавил Зеленский.