Назван состав нового пакета военной помощи США для Украины

Глава ОПУ Ермак анонсировал новый пакет военной помощи США для Украины, пишут украинские СМИ.

В пакет, как сообщается, войдут ракеты для систем ПВО Hawk, системы ПВО Аvenger, боеприпасы для HIMARS, 21.000 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, 10.000 120-мм мин, 100 машин HMMWV, 400 гранатометов, оптика, стрелковое оружие, а также более 20.000.000 патронов к нему.