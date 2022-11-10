ВСУ взяли очередное село в Херсонской области
Вооруженные силы Украины освободили село Новокаиры в Бериславском районе Херсонской области Украины, сообщают украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что села Cтанислав, Павловка, Юрьевка, Афанасьевка, Бобровый Кут, Евгеньевка на Николаевско-Херсонском направлении перешли под контроль ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский в сегодняшнем видеообращении сообщил об освобождении 41 населенного пункта на юге страны.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!