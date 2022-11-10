Российский военкор: В Херсоне назревает военная катастрофа

Украинская армия в Херсоне бьет по переправам и левому берегу Днепра по уходящим российским войскам, написал так называемый «замминистра информации ДНР» Даниил Безсонов в социальных сетях.

«Бойцы пишут с Херсонского направления. Ситуация тяжёлая. Противник бьёт по переправам и по левому берегу. Наша арта тоже работает, однако противник не замолкает. Молимся за наших. Это очень тяжёлая ночь», - отметил Безсонов.

Автор одного из российских телеграм-каналов, освещавший боевые действия под Херсоном, подтверждает эти данные: «Противник бьёт по переправам! Стреляет по сути в спину!».

Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что в окружении оказалось 20 тысяч российских военных и предрекает окончательный разгром России под Херсоном.

«Если накроют эти 20 тысяч – конец войне», - отметил он.

Экс-депутат горсовета Одессы, ныне российский военкор Игорь Димитриев заявил, что для российской армии назревает военная катастрофа в Херсоне.

«Спокойно переправиться не удается, ВСУ продолжают бить по переправам, никаких договорняков не было. Назревает военная катастрофа…», - написал Димитриев.