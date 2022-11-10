Арестович: Мы придем, когда россияне не будут ждать

Украинские войска не собираются штурмовать «в лоб» левый берег Днепра, заявил внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

«А мы и не будем брать левый берег, наверное. Зачем? Форсирование это всегда сложная операция, связанная с потерями. Никто не будет в лоб. В лоб атакует только российская армия в 21 веке. Мы давно уже так не делаем. Просто приедем в то место и в то время, когда никто не будет ожидать, и будет им «счастье», - сказал Арестович.