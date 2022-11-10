Фархад Мамедов, автор haqqin.az 02:14

Российская армия отходит на левый берег Днепра и оставляет Херсон - единственный областной центр, занятый ею в ходе начавшегося 24 февраля вторжения в Украину. Как уже сообщалось, после доклада командующего «спецоперацией» в Украине генерала Сергея Суровикина, «непростое решение» об отводе войск из Херсона принял министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Конечно, показанная в прямом эфире российского телевидения «оперативная встреча» Шойгу с Суровикиным, в ходе которой генерал доложил, что осуществлять поддержку группы российских армий на правом берегу Днепра крайне трудно, а организация обороны приведет к многочисленным потерям, на самом деле была обычным пропагандистским шоу. Поскольку нет никаких сомнений в том, что решение об уходе из Херсона было принято лично президентом Владимиром Путиным. Не случайно, путинские фавориты – глава Чечни Рамазан Кадыров и хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сразу же похвалили «мудрое решение уйти из Херсона», заявив, что Суровикин «спас жизни тысяч солдат». На самом деле заявление о том, что русские уйдут не только из Херсона, но и в целом с правого берега Днепра, было сделано еще в прошлом месяце, вскоре после того, как «суровый» генерал Суровикин был назначен командующим украинской «спецоперацией». Тогда, в интервью российскому телевидению, Суровикин прямо заявил, что «относительно Херсона будут приниматься болезненные решения». После этого появились сообщения о начале вывода основных частей российских войск из Херсона, а также о насильственном выселение жителей города, названное российскими пропагандистами «эвакуацией». К этим новостям добавилась информация украинской разведки о том, что оккупационная администрация перебралась на левый берег реки, а из Херсона уже начали бежать коллаборационисты, служившие оккупационным силам.

Украинская армия, фактически, взяла с трех направлений в клещи 50-тысячную российскую группировку, освобождая отдельные села и города и методично разрушая главную транспортную артерию на Днепре, Антоновский мост, а также нанося артиллерийские удары по российским понтонным мостам и по дороге над плотиной Новокаховского водохранилища. Словом, даже если изначально план российского Генштаба и заключался в том, чтобы заманить украинцев в Херсон, то теперь становится очевидным, что он полностью провалился. В результате, российское командование приняло решение уйти из Херсона до наступления зимы, и это – стратегически поворотный момент в украинской войне. Данное решение, фактически, является бегством российской армии из Херсона, поскольку в результате систематического давления и продуманной тактики ВСУ группировке грозил полный разгром. Поэтому Москве будет крайне трудно, если вообще возможно, убедить кого-то, что этот отход не является серьезным поражением. Понятно, что российский Генштаб не хочет, чтобы херсонскую группу войск постигла участь 30-тысячной группировки, разгромленной два месяца назад в направлении Харькова и бежавшей из Изюма, Балаклеи, Купянска и других населенных пунктов. Именно поэтому генерал Суровикин был вынужден выбрать лучший из двух плохих вариантов и оставил Херсон. В результате, можно сказать, что командующему ВСУ генералу Залужному удалось запутать российское командование. Дело в том, что еще летом нынешнего года, когда из США в распоряжение украинской армии стали поступать высокоточные противоракетные комплексы HIMARS, позволявшие атаковать базы и логистику российской армии в глубине линии фронта, этот военачальник приступил к планированию контрнаступательных операции по освобождению оккупированных территорий. Благодаря системам HIMARS, украинская армия впервые стала наносить прицельные удары по переправам через Днепр, в том числе, по Антоновскому мосту. Именно тогда военные специалисты заговорили о возможном окружении крупной херсонской группировки российской армии.

Помимо этого, генерал Залужный начал концентрировать силы в направлении Херсона. Одновременно в информационном пространстве стали появляться новости о подготовке ВСУ к наступлению на город. Планы атаки на Херсон не скрывали даже официальные лица и военное командование. Сам по себе факт, что оперативные планы армии обсуждаются в публичном поле, выглядел довольно странно. Тем не менее, российское командование спешно перебросило из Харькова в Херсон дополнительные силы, в том числе, десантные подразделения, чтобы спасти херсонскую группировку. И, соответственно, значительно ослабило харьковское направление. Но вскоре выяснилось, что, создавая видимость подготовки наступления на Херсон, генерал Залужный отвлекал внимание русских от главной цели – внезапного контрудара в направлении Харькова. В результате, пока россияне ожидали контрнаступления на Херсон, ударные бригады ВСУ атаковали их на харьковском направлении. Спецназ украинской армии небольшими группами зашел в тыл российским подразделениям и отрезал пути снабжения. Запаниковавшие россияне, бросив технику и боеприпасы, бежали в сторону границы с РФ. Конечно, украинское командование не отказалось от планов вернуть Херсон и, после освобождения харьковской области, усилило натиск на этом направлении фронта. Примерно за два месяца было возвращено более ста сел и городов херсонщины, а подконтрольные российской группировке территории на правом берегу Днепра постепенно стали сокращаться. Систематическое давление ВСУ, резкое ухудшившееся снабжения российской армии и надвигающаяся зима заставили генерала Суровикина, ранее выполнявшего в Сирии поставленные задачи за счет тактики тотального уничтожения практически незащищенных городов, принять вместе со своим министром обороны «непростое решение».