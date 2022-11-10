Маск не исключил банкротства Twitter

Социальная сеть Twitter в следующем году может быть объявлена банкротом, поскольку существуют риски столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов», заявил новый владелец соцсети Илон Маск. Об этом сообщает The Information.

Ранее Маск направил всем работникам Twitter сообщения, в которых предупредил о «трудных временах». Предприниматель потребовал, чтобы все сотрудники вернулись с удаленной работы в офис. Также он отметил, что Twitter попал в сильную зависимость от рекламных контрактов, необходимо сделать так, чтобы платная подписка пользователей приносила половину доходов соцсети. «Впереди трудный путь, и для достижения успеха потребуется напряженная работа», - подчеркнул тогда Маск.