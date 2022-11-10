Министр обороны Украины: России необходима неделя, чтобы вывести войска из Херсона
России потребуется по меньшей мере неделя, чтобы вывести войска из Херсона. Об этом в интервью Reuters заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Он отметил, что Россия имеет 40 тысяч военных в Херсонской области, в том числе в самом Херсоне, вокруг города и на западном берегу Днепра, несмотря на объявление об отступлении.
Также министр обороны отметил, что зимние холода значительно замедлят военные действия.
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