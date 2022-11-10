Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 03:54

На состоявшемся 10 ноября заседании правительства Армении, премьер-министр Никол Пашинян выступил с речью, изобиловавшей обвинениями в адрес Азербайджана, которая, по мнению наблюдателей, стала косвенным ответом на заявления, сделанные в День Победы в Шуше президентом Ильхамом Алиевым. Впрочем, информированные источники в Ереване утверждают, что на самом деле, премьер-министр Армении решил ужесточить антиазербайджанскую риторику сразу же после возвращения из Сочи, о чем проинформировал ближайшее окружение.

Еще до того, как Никол Пашинян выступил на заседании Кабинета министров Армении, газета «Грапарак» написала буквально следующее: «В «Гражданском договоре» заметили, что после визита в Сочи, Пашинян пребывает в бодром настроении. На последней встрече с членами своей фракции он не скрывал воодушевления. Несмотря на то, что в Сочи стороны так и не достигли согласия, Пашинян сказал соратникам, что важно не это, а сохранение статус-кво. В России, где считают, что Пашинян следует их сценарию, остались довольны поведением армянского премьера. Нам сказали также, что, на озвученные в Шуше угрозы Алиева, Пашинян собирается дать мощный ответ. Не исключается что он сделает это на сегодняшнем заседании правительства или в ближайшие дни». Что, собственно, и произошло. Едва открыв заседание, Никол Пашинян обрушился на Азербайджан с целым списком обвинений. Например, он заявил, что, угрожая применить силу, Баку нарушил обязательства, взятые на себя в Сочи, а еще ранее, в Праге. «Геополитические притязания властей Азербайджана продолжают представлять угрозу безопасности и стабильности Южного Кавказа и региона», - подчеркнул премьер-министр. Обвинение Баку в связи с его «геополитическими амбициями» довольно странно прозвучало в устах главы правительства страны, где идея «Великой Армении от моря до моря» веками была и остается краеугольным камнем армянской национальной идеологии, следуя которой на земле Азербайджана вначале было создано нынешнее государство Армения, которое затем 30 лет держало Карабах под пятой оккупацией. В конце концов, разве не Никол Пашинян всего четыре года назад торжественно провозгласил лозунг «Карабах – это Армения и точка»?

Что же касается Азербайджана, то у него действительно есть геополитические и геоэкономические амбиции, которые, правда, предполагают только достижение мира, безопасности и экономического процветания в регионе. В то же время, Армения является стороной, которая блокирует открытие коммуникаций в регионе, препятствует достижению мира и, как следствие, создает угрозу региональной безопасности. В своем выступлении премьер-министр Армении попытался также обвинить Азербайджан в планировании «геноцида» карабахских армян путем закрытия Лачинского коридора и нарушения договоренностей, достигнутых за последние два года. Хотя сам он до сих пор не выполнил договоренности, четко прописанные в трехстороннем Соглашении от 10 ноября 2020 года, и не обеспечил вывод армянских воинских частей из Карабаха, а также свободное передвижения между Азербайджаном и Нахчываном. Причем не просто не выполнил, но и, интерпретируя пункты трехсторонней декларации, как вздумается, заявил в своем последнем публичном выступлении, что вообще не намерен это делать. К примеру, армянский премьер утверждает, что в трехстороннем Соглашении ничего не говорится как о создании коридора между Азербайджаном и Нахчываном, так и о том, что под определением «армянские вооруженные силы» имелась в виду так называемая «армия Нагорного Карабаха». То есть, по логике Пашиняна, вооруженные силы, находящиеся сейчас на территориях, временно контролируемых российскими миротворцами, не могут считаться армянской армией.

С другой стороны, если Армения так упорно отказывается выполнять пункт трехстороннего Соглашения о транспортном коридоре, соединяющим Азербайджан с Нахчываном, то почему, скажите на милость, Азербайджан должен придерживаться своих обязательств по Лачинскому коридору? Вполне возможно, что официальный Баку изменит позицию по данному вопросу и откроет в Лачинском коридоре собственный погранично-таможенный контроль. Пашинян отметил, что в Нагорном Карабахе нет армии Армении, а есть «Армия обороны Нагорного Карабаха», которая является «серьезным препятствием для реализации политики геноцида». «Азербайджан до сих пор не предпринял видимых для международного сообщества шагов для начала диалога с представителями Нагорного Карабаха, относительно чего взял на себя обязательство в ряде международных площадок», - заявил, в частности, премьер-министр Армении. Как известно, президент Азербайджана неоднократно выражал готовность наладить контакты с представителями этнических армян, проживающих на территориях, подконтрольных российским миротворческим силам, подтверждая как в вступлениях на международных форумах, так и перед внутренней аудиторией, что Азербайджан считает этнических армян Карабаха своими гражданами. Возможно, Армения, которая из собственного бюджета финансирует на этих территориях деятельность незаконных вооруженных формирований численностью в 10-15 тысяч человек и направляет туда своих солдат, намекает на то, что именно с этими вооруженными бандитами Азербайджан должен «начать диалог»? Пашинян также заявил, что, вопреки трехстороннему Соглашению, Азербайджан не обеспечил «безопасное возвращение» армян в Гадрут и другие населенные пункты, а также «оккупировал» после прекращения боевых действий села Кехня Таглар и Чайлаггала, а в марте этого года – и село Фаррух.

Делая подобные заявления, Никол Пашинян в очередной раз выставляет себя, мягко говоря, несерьезным политиком, окруженным, к тому же, малокомпетентными помощниками. Буквально несколько недель назад, в Праге, армянский премьер официально признал территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года, то есть, подтвердил, что упомянутые им населенные пункты в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области являются территорией Азербайджана. Теперь же, по словам Пашиняна выходит, что Азербайджан оккупировал собственную территорию? Что касается возвращения армян в Гадрут и другие населенные пункты, то Азербайджан готов создать для этого все необходимые условия. Но вернуться в эти населенные пункты и жить в них по законам страны эти люди смогут только в том случае, если захотят стать гражданами Азербайджана. В своем последнем выступлении перед правительством Армении Пашиняна, что называется, понесло, и он заявил, что российские миротворческие силы в Карабахе останутся там «на неопределенный срок». Обосновал он это тем, что, хотя в трехстороннем Соглашении срок пребывания миротворцев составляет пять лет (с автоматическим продлением еще на пять лет, если одна из сторон не будет возражать), продлевать его можно до тех пор, пока безопасность карабахских армян «не будет твердо гарантирована».