Ильхам Алиев призвал тюркские страны к взаимной поддержке и солидарности фото: обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал страны - члены Организации тюркских государств (ОТГ) активизировать сотрудничество в вопросах безопасности, обороны и оборонной промышленности.
«Укрепление сотрудничества со странами Организации тюркских государств во всех сферах является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Азербайджан всегда вносил вклад в тесное объединение тюркских государств», - сказал Ильхам Алиев, выступая на 9-м саммите ОТГ в Самарканде.
Глава государства подчеркнул, что с 2009 года (первого саммита в Нахчыване) организация прошла большой путь развития. «ОТГ охватывает широкую географию стран, в которых проживает 200 млн человек. Страны ОТГ обладают большим экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами, транспортными дорогами и современными военными возможностями. Тюркский мир – это большая семья. С учетом наших взаимных интересов мы и далее должны проявлять взаимную поддержку и солидарность», - отметил Ильхам Алиев.
«Наряду с экономическим, политическим, торговым, культурным развитием, сотрудничеством в сферах транспорта, энергетики, цифровой трансформации, АПК и туризма, мы должны в рамках организации активизировать сотрудничество в вопросах безопасности, обороны, оборонной промышленности», - указал президент Азербайджана.
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В Самарканде проходит IX Саммит Организации тюркских государств. В мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыл заседание самиита, поприветствовал гостей, выступил с речью.
Затем выступили председатель председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
После выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.