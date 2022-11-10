Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал страны - члены Организации тюркских государств (ОТГ) активизировать сотрудничество в вопросах безопасности, обороны и оборонной промышленности.

«Укрепление сотрудничества со странами Организации тюркских государств во всех сферах является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Азербайджан всегда вносил вклад в тесное объединение тюркских государств», - сказал Ильхам Алиев, выступая на 9-м саммите ОТГ в Самарканде.

Глава государства подчеркнул, что с 2009 года (первого саммита в Нахчыване) организация прошла большой путь развития. «ОТГ охватывает широкую географию стран, в которых проживает 200 млн человек. Страны ОТГ обладают большим экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами, транспортными дорогами и современными военными возможностями. Тюркский мир – это большая семья. С учетом наших взаимных интересов мы и далее должны проявлять взаимную поддержку и солидарность», - отметил Ильхам Алиев.

«Наряду с экономическим, политическим, торговым, культурным развитием, сотрудничеством в сферах транспорта, энергетики, цифровой трансформации, АПК и туризма, мы должны в рамках организации активизировать сотрудничество в вопросах безопасности, обороны, оборонной промышленности», - указал президент Азербайджана.