Госдеп об антиазербайджанской риторике Ирана

Госдепартамент США отреагировал на риторику Ирана в последние дни в адрес своих соседей по региону, в том числе Азербайджана, сообщает Turan.

Корреспондент агентства спросил Прайса об усилении напряженности между Тегераном и Баку в последние недели после растущих обвинений Ирана в адрес Азербайджана, а также о том, готов ли Вашингтон защищать Азербайджан в случае продолжения риторики Тегерана.

«У нас важные двусторонние отношения со всеми этими странами (региона – ред.). Вы упомянули Азербайджан. [Госсекретарь Блинкен] имел возможность встретиться со своим азербайджанским коллегой в начале этой недели», - сказал Прайс, добавив: «Мы будем продолжать поддерживать наших партнеров и, в конечном счете, противостоять дестабилизирующему влиянию, которое оказывает Иран – в регионе и, возможно, за его пределами».

Корреспондент Turan также спросил Прайса о последней поездке главы Совета безопасности России в Иран и о том, будет ли сотрудничество Москвы и Тегерана еще больше ободрять ИРИ как дома, так и в регионе и за его пределами.

«Все это вызывает озабоченность в контексте партнерства – в некотором роде растущего партнерства, - которое, как мы наблюдаем, развивалось в последние годы и по-разному в последние месяцы между Ираном и Россией», - сказал дипломат. Он также добавил: "Это укрепляющийся союз, который весь мир должен рассматривать как серьезную угрозу».